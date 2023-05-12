Стало известно, почему Надежда Бабкина экстренно покинула Москву

Стало известно, почему российская певица Надежда Бабкина экстренно покинула Москву после похорон Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина . Об этом сообщает МК.RU.

Душевное равновесие Надежды Бабкиной сильно покачнулось после смерти двух ее близких друзей - Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

После похорон 73-летяя певица решила сменить обстановку для «восстановительной терапии». Ранее Бабкина возмутилась тем, что кутюрье Зайцева похоронили в Подмосковье, а не в столице.

Певица призналась, что Крым стал для нее местом силы. Отдых на побережье Черного моря помог певице поправить здоровье в 2020 году после перенесенного коронавируса.

Ранее бывший член жюри "Танцы со звездами" угодил в серьезную драку и проиграл.