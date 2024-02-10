Стало известно об ограничении холодного водоснабжения в Индустриальном районе

Водоканал устраняет повреждение на насосной станции. Без ограничения холодного водоснабжения обойтись не удалось.

Пресс-служба мэрии Барнаула сообщает, что с 23 часов 10 февраля до 8 часов 11 февраля будет снижено давление холодного водоснабжения.

Без холодной воды останутся следующие улицы: ул. Трактовая, пос. Куета, пр. Южный Власихинский, ул. Гридасова, ул. Павловский тракт (до ул. Бабуркина), ул. 2-ая Западная, ул. Транзитная, ул. 42-й Краснознаменной Бригады, ул. Советской Армии, ул. Малахова (от ул. А.Петрова до ул. Власихинской), ул. Новгородская, ул. Энтузиастов (нечётная сторона), ул. Панфиловцев, ул. Попова (от ул. С.Семенова до ул. Трактовой).

Мэрия также отметила, что жителям домов в этих районах необходимо предварительно запастись водой.

Телефон справочной службы предприятия - 500-101.

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