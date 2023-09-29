Стало известно о выписке Игоря Николаева из клиники

Врачи зафиксировали улучшение состояния Николаева и разрешили ему продолжить восстановление дома.
Сейчас главной опасностью для композитора является коронавирус. После операции его иммунитет ослаблен и он находится в группе риска. В клинике ему порекомендовали не выходить из дома без надобности.
Известно, что гастрольный график Игоря Николаева сейчас меняется. Ближайший концерт планируют провести 7 ноября в Новосибирске.
Напомним, что ранее стало известно, что концерты Игоря Николаева в Сибири перенесли на следующий год.