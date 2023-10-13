Стало известно о состоянии здоровья гимнастки, которая сорвалась с высоты во время выступления в Барнауле

В администрации гастролирующего цирка сообщили, что гимнастку ждут на новогоднее выступление с ее номером.
А сейчас в Москве, продолжает восстановление после травмы.
Ранее в Барнауле упавшую с высоты гимнастку перевели из реанимации.
Воздушную гимнастку Марию Сметанову, упавшую во время выступления в Барнауле, выписали из больницы и отправили на долечивание по месту жительства, сообщает "КП-Барнаул".
В администрации гастролирующего цирка сообщили, что гимнастку ждут на новогоднее выступление с ее номером.
А сейчас в Москве, продолжает восстановление после травмы.
Ранее в Барнауле упавшую с высоты гимнастку перевели из реанимации.
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