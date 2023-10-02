Стало известно о подробностях завещания Евгения Пригожина

Слухи о том, что глава ЧВК "Вагнер" завещал все единственному сыну подтвердились, сообщает Starhit .

Все свое имущество он завещал сыну Павлу.

Вдова Пригожина и его дочери в наследство не получили ничего.

Ранее видео из последней поездки Евгения Пригожина в Африку появилось в соцсетях.