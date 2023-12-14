Стало известно о новом виде мошенничества в соцсетсях

Так, злоумышленники присылают в мессенджер предложение заработка в интернете со ссылкой на Telegram-канал. Там предлагают выполнить задания: поставить лайк на видео в YouTube. За это якобы можно получить 300 рублей.

Затем идет задание на выкуп: нужно приобрести один из предложенных товаров в приложении "Эльдорадо", а позже средства вернут с бонусами.

Когда жертва хочет вернуть деньги после второго и последующих выкупов, ей пишут, что снять средства можно только после еще одного задания. Деньги, в последствии, получить обратно не получится.

Ранее жительница Барнаула доверилась тарологу из интернета и лишилась крупной суммы.