Стало известно о болезни и состоянии здоровья Александра Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слухи о своей возможной болезни. Об этом сообщает «БелТА».

Александр Лукашенко заявил, что возможно переболел аденовирусом. Он относится к группе респираторно-вирусных инфекций.

Президент Белоруссии опроверг предположения Telegram-каналов о том, что его состояние здоровья значительно ухудшилось.

«А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус», – заявил белорусский лидер на совещании по вопросам здравоохранения.

По словам главы страны, эта болезнь лечится за три дня. Однако у Лукашенко она протекала дольше обычного из-за того, что у него не было "возможности лечиться".

В этом виноват плотный график, объяснил президент Белоруссии. «То в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель – все это накопилось», – добавил он.

"Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучаться со мной будете очень долго", - сказал Александр Лукашенко.

Что произошло?

Информация о заболевании главы страны появилась 9 мая. Александр Лукашенко не смог принять участие в рабочем обеде после торжественной части, посвященной Дню Победы в Москве.

Сообщалось, что он провел несколько дней под капельницей, и что в аэропорт Лукашенко уехал в сопровождении скорой помощи.

Также 14 мая глава Белоруссии не присутствовал на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна республики. Его обращение зачитал премьер-министр Роман Головченко.