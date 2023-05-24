Стало известно о болезни и состоянии здоровья Александра Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что возможно переболел аденовирусом. Он относится к группе респираторно-вирусных инфекций.
Президент Белоруссии опроверг предположения Telegram-каналов о том, что его состояние здоровья значительно ухудшилось.
«А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус», – заявил белорусский лидер на совещании по вопросам здравоохранения.
По словам главы страны, эта болезнь лечится за три дня. Однако у Лукашенко она протекала дольше обычного из-за того, что у него не было "возможности лечиться".
В этом виноват плотный график, объяснил президент Белоруссии. «То в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель – все это накопилось», – добавил он.
"Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучаться со мной будете очень долго", - сказал Александр Лукашенко.
Что произошло?
Информация о заболевании главы страны появилась 9 мая. Александр Лукашенко не смог принять участие в рабочем обеде после торжественной части, посвященной Дню Победы в Москве.
Сообщалось, что он провел несколько дней под капельницей, и что в аэропорт Лукашенко уехал в сопровождении скорой помощи.
Также 14 мая глава Белоруссии не присутствовал на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна республики. Его обращение зачитал премьер-министр Роман Головченко.