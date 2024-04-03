5 апреля
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Жизнь

Стало известно, на каких алтайских дорогах продолжаются ограничения из-за паводка

В Алтайском крае продолжается сильный паводок, из-за которого перекрывают участки трасс, сообщает региональное Министерство транспорта.

Половодье.
Половодье.
altaipriroda.ru

Закрытыми остаются следующие участки автодорог:

  • «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области»;
  • «Рубцовск — Угловское — Михайловское»;
  • «Алейск — Безголосово — К-13»;
  • «Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское»;
  • «Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка»;
  • «Поспелиха — Новичиха — Волчиха»;
  • «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области»

Движение по другим автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения, открыто во всех направлениях для всех видов транспорта.

Ранее губернатор Алтайского края вылетел в проблемный из-за паводка район.

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