Стало известно, на каких алтайских дорогах продолжаются ограничения из-за паводка

Закрытыми остаются следующие участки автодорог:
- «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области»;
- «Рубцовск — Угловское — Михайловское»;
- «Алейск — Безголосово — К-13»;
- «Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское»;
- «Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка»;
- «Поспелиха — Новичиха — Волчиха»;
- «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области»
Движение по другим автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения, открыто во всех направлениях для всех видов транспорта.
Ранее губернатор Алтайского края вылетел в проблемный из-за паводка район.
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