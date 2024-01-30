1 февраля
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Жизнь

Стало известно, куда депортируют участников группы «Би-2»

Четырех участников группы «Би-2» депортируют из Таиланда в Израиль 30 января, передает израильский портал Ynet.

Микрофон. Запись
Микрофон. Запись
СС0

Четырех из семи участников рок-группы «Би-2», которых задержали в Таиланде 24 января, депортируют в Израиль. Это сделают из-за наличия израильских паспортов.

Израильские МИД и диппредставительство опасаются в безопасности музыкантов в случае их экстрадиции в Россию.

При этом одного участника группы с австралийским гражданством депортируют в Австралию. В Россию, скорее всего, никого не отправят.

Ранее сообщалось, что участников группы «Би-2» задержали в Таиланде.

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