28 июля
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Жизнь

Стало известно, кто приедет и что ждет гостей на фестивале имени Михаила Евдокимова

Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта "Земляки" по традиции пройдет в поселке Верх-Обском с 4 по 6 августа, сообщает Министерство культуры Алтайского края.

На фестивале "Земляки" на родине Михаила Евдокимова в селе Верх-Обском.
На фестивале "Земляки" на родине Михаила Евдокимова в селе Верх-Обском.
Altairegion22.ru

Праздник стартует утром 4 августа с соревнований по футболу и волейболу.

В течение дня для детей и молодежи проведут праздник детства «В гостях у Михаила Сергеевича» и конкурс рисунков на асфальте.

После начнется гала-концерт лауреатов фестиваля творчества "Радуга юных талантов Алтая", а затем - молодежная программа "Россия - страна талантов".

Основные события фестиваля состоятся в субботу 5 августа. День начнется на стадионе со спортивного праздника. Там организуют ярмарку изделий ремесленников Алтайского края.

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.

В 12:00 часов гостей ожидают на празднике "С легким паром!", где заработают поселковые дворики, пройдут мастер-классы по вязке банных веников и тематические выставки, на которых можно будет купить купить экспонаты.

В 15:00 на площадке возле Центра культуры пройдут посиделки с участием друзей Михаила Евдокимова.

В 17:30 для гостей выступят коллективы и исполнители народного творчества России "Будем жить".

Завершится день Гала-концертом звезд российской эстрады. Среди почетных гостей - Игорь Саруханов, Диана Завидова, Александр Буйнов и Александр Маршал.

6 августа пройдут тематические экскурсии в мемориальном музее Михаила Евдокимова. А с 12:00 до 13:00 дня состоится гражданская панихида памяти артиста и политика.

А вот как прошел фестиваль в прошлом году.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае впервые пройдет Ягодный праздник. Его проведут в селе Мамонтово 29 июля.

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