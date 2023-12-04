Стало известно, когда в российских школах полностью запретят использовать телефоны

Мобильными телефонами школьники не смогут пользоваться уже в январе, сообщают " Известия ".

В случае принятия закона в осеннюю сессию запрет на телефоны начнет действовать уже в начале следующего года.

Однако в нем не прописано, где школьники должны будут хранить телефоны. Предполагают, что эти вопросы будут решать с родителями.

Также известно, что документ регулирует использование телефонов только на уроке — на перемену запрет не распространяется.

Ранее мы писали о новом предмете, который введут в российских школах в 2024 году.

Обязательный учебный предмет "семьеведение" хотят ввести в школьную программу со следующего года. Сейчас его преподают уже в 40 регионах в рамках курса обществознания.