5 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Стало известно, когда в российских школах полностью запретят использовать телефоны

Мобильными телефонами школьники не смогут пользоваться уже в январе, сообщают "Известия".

Смартфон в руках.
Смартфон в руках.
Фото: ru.freepik.com, автор Dragana_Gordic.

В случае принятия закона в осеннюю сессию запрет на телефоны начнет действовать уже в начале следующего года.

Однако в нем не прописано, где школьники должны будут хранить телефоны. Предполагают, что эти вопросы будут решать с родителями.

Также известно, что документ регулирует использование телефонов только на уроке — на перемену запрет не распространяется.

Ранее мы писали о новом предмете, который введут в российских школах в 2024 году.

Обязательный учебный предмет "семьеведение" хотят ввести в школьную программу со следующего года. Сейчас его преподают уже в 40 регионах в рамках курса обществознания.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость