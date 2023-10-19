21 октября
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Жизнь

Стало известно, когда россияне начинают чувствовать себя старыми

Возраст наступления старости в субъективном восприятии россиян в среднем составляет 70,7 года, сообщает РБК.

Пожилой человек. Уход. Старость.
Пожилой человек. Уход. Старость.
unsplash.com

В середине 2022 года ученые опросил 1,2 тыс. россиян разных возрастов, семейного положения и уровня дохода из 65 регионов страны (репрезентативная выборка). Им задавали вопрос, в каком возрасте наступает старость. Затем уточнили - а когда стареют мужчины? А женщины?

Дополнительно спрашивали, кем чувствуют себя люди: молодыми или старыми.

Выяснилось, что самовосприятие зависит от пола, возраста и состояния здоровья, а половина признающих себя пожилыми «постарели» раньше времени, которое сами же определили как наступление старости.

Таким образом, в среднем россияне стареют в 70,7 года - именно так они это ощущают.

Ранее некоторым россиянам повысили пенсию с 1 октября.

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