Стало известно, когда россияне начинают чувствовать себя старыми

Возраст наступления старости в субъективном восприятии россиян в среднем составляет 70,7 года, сообщает РБК.

В середине 2022 года ученые опросил 1,2 тыс. россиян разных возрастов, семейного положения и уровня дохода из 65 регионов страны (репрезентативная выборка). Им задавали вопрос, в каком возрасте наступает старость. Затем уточнили - а когда стареют мужчины? А женщины?

Дополнительно спрашивали, кем чувствуют себя люди: молодыми или старыми.

Выяснилось, что самовосприятие зависит от пола, возраста и состояния здоровья, а половина признающих себя пожилыми «постарели» раньше времени, которое сами же определили как наступление старости.

Таким образом, в среднем россияне стареют в 70,7 года - именно так они это ощущают.

Ранее некоторым россиянам повысили пенсию с 1 октября.