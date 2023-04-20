Стало известно, когда будет готов городской пляж в Барнауле

Власти Барнаула выставили лот на сайте Госзакупок о подготовке пляжа на острове Помазкин для купального сезона.

В Барнауле готовят к сезону городской пляж.

Работы по обустройству городского пляжа начнутся еще до купального сезона.

В документе указано, что до 1 июня подрядчик должен провести санитарную уборку территории, включая парковки, подъездные пути, пешеходные тропинки и урны и провести рекультивацию песка на площади 3 тыс. кв. м.

Пляж будут обслуживать в течение всего купального сезона — с 1 июня по 31 августа. Такие даты указаны в документе.

Заказчики объявили сумму в 780 тыс. рублей.

Ранее Владислав Вакаев развеял теории заговора о парковом водоеме.