19 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Стало известно, когда гигантская комета с вулканическими «рогами» приблизится к Земле

Астрономы зафиксировали появление похожих на рога структур на комете Понса-Брукса.

Космос. Звезды.
Космос. Звезды.
СС0

Ядро небесного тела состоит из смеси льда, пыли и газа. Диаметр — 30 километров, указывает Газета.Ru.

Недавно на комете произошла мощная вспышка.

Пока она несется к Солнцу. Но 21 апреля 2024 года она достигнет ближайшей точки к Земле. И "рога" кометы можно будет увидеть невооруженным глазом.

Следующий прилет к Земле произойдет в 2095 году.

Ранее сообщалось, что обнаружены признаки катастрофического события. Исследователи изучили химический состав многочисленных метеоритов и не на шутку встревожились.

Дело в том, что они обнаружили признаки поистине катастрофического события в ближнем космосе.

Чудовищное событие способно потрясти не просто мир, а всю Солнечную систему. Исследователи внимательно изучили фрагмент метеорита, который упал в Мексике еще в 1969 году. нельзя сказать, что этот метеорит ранее "прошел стороной" исследователей. Но современные технологии позволили выяснить его точную структуру.

Именно это открытие и взбудоражило научное сообщество.

Открытие

Дело в том, что во вкраплениях есть частицы магния, и они отличаются по своей атомной структуре — совершенно разные изотопы (магний-24 и магний-26). Последний получается при распаде радиоактивного изотопа алюминия-26.

Радиоактивный алюминий

Самая убедительная для астрофизиков версия — такой алюминий "прибыл" на Землю взрывной волной сверхновой звезды. Более того, ученые уверены — не только радиоактивный, но и вообще любой алюминий образуется именно так.

Коллайдер

Разрывающаяся звездная оболочка — коллайдер, в котором на бешеных скоростях бьются друг в друга частицы. И получаются самые невообразимые сочетания из протонов, нейтронов и электронов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость