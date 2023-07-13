15 июля
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Жизнь

Стало известно, когда будет готов эскиз благоустройства парка возле "Лесной сказки"

В Барнауле прошло совещание о благоустройстве общественных территорий, среди которых - бывший парк им. Ленина, который победил в общественном голосовании, сообщают в мэрии.

Бывший парк культуры и отдыха им. Ленина.
Бывший парк культуры и отдыха им. Ленина.
22.gorodsreda.ru

За зеленую зону на ул. Энтузиастом, рядом с "Лесной сказкой", проголосовало 11 тыс. человек из 63 тыс. принявших участие в опросе.

По словам главы города, колоссальная активность в голосовании говорит о заинтересованности горожан в развитии зеленых зон Барнаула, в том числе именно этого парка.

Благоустройство начнут в следующем году. Для начала нужно сформировать четкие границы участка, затем разработать проект, а потом подключить общественность к принятию решений - горожане по традиции будут голосовать за внешний вид парка.

Анкетирование о том, какой барнаульцы хотят видеть зеленую зону, пройдет в ближайшее время. Затем пройдет экспертный опрос квалифицированных специалистов.

Результаты лягут в основу проекта.

Эскиз благоустройства и проектно-сметную документацию планируют разработать до конца года.

Ранее altapress.ru рассказывал, каким был Лесной пруд в Барнауле, который мы почему-то потеряли.

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