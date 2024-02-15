Стало известно, какой ущерб Белгороду нанесли ракеты ВСУ

Губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки ВСУ в Белгороде выбиты окна в 128 квартирах в 10 многоэтажках, повреждены четыре магазина и 34 автомобиля.
Также он отметил, что в регионе пострадали: пос. Дубовое, с. Репное, пос. Разумное и с. Шагаровка.
Разрушения есть и на территории одного из промышленных предприятий.
Гладков отметил, что подомовой обход территорий продолжается.
Ранее сообщалось, сколько погибших выявлено при атаке ВСУ.
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