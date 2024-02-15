Стало известно, какой ущерб Белгороду нанесли ракеты ВСУ

Губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки ВСУ в Белгороде выбиты окна в 128 квартирах в 10 многоэтажках, повреждены четыре магазина и 34 автомобиля.

Также он отметил, что в регионе пострадали: пос. Дубовое, с. Репное, пос. Разумное и с. Шагаровка.

Разрушения есть и на территории одного из промышленных предприятий.

Гладков отметил, что подомовой обход территорий продолжается.

Ранее сообщалось, сколько погибших выявлено при атаке ВСУ.

Самое важное - в нашем Telegram-канале