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Жизнь

Стало известно, какой приговор вынесли блогеру Блиновской

Елена Блиновская получила наказние в виде домашнего ареста, сообщает Life.ru.

Елена Блиновская
Елена Блиновская
Скриншот YouTube

Адвокат Блиновской в суде заявил, что блогерша не собиралась и не собирается уезжать из страны. Сторона защиты просила смягчить меру пресечения.

Однако суд решил оставить меру пресечения в виде домашнего ареста без изменения, а также не удовлетворил жалобу защиты.

Елены Блиновской на заседании не было, так как процессуально ей необязательно было присутствовать сегодня.

Что произошло?

Блиновскую задержали в пограничном пункте Красная Горка в Смоленской области на трассе Минск-Москва. Бллогера могли предупредить заранее о готовящемся задержании.

У Блиновской были с собой авиабилеты. Однако в последний момент она изменила свое решение полететь на самолете, арендовала авто Maybach и направилась в сторону Белоруссии.

Ранее мужа "королевы марафонов" Блиновской обвинили в неуплате налогов.

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