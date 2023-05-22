Стало известно, какой приговор вынесли блогеру Блиновской

Адвокат Блиновской в суде заявил, что блогерша не собиралась и не собирается уезжать из страны. Сторона защиты просила смягчить меру пресечения.
Однако суд решил оставить меру пресечения в виде домашнего ареста без изменения, а также не удовлетворил жалобу защиты.
Елены Блиновской на заседании не было, так как процессуально ей необязательно было присутствовать сегодня.
Что произошло?
Блиновскую задержали в пограничном пункте Красная Горка в Смоленской области на трассе Минск-Москва. Бллогера могли предупредить заранее о готовящемся задержании.
У Блиновской были с собой авиабилеты. Однако в последний момент она изменила свое решение полететь на самолете, арендовала авто Maybach и направилась в сторону Белоруссии.
Ранее мужа "королевы марафонов" Блиновской обвинили в неуплате налогов.