1 ноября
﻿
Жизнь

Что за новый маршрут временно введут вместо трамваев в Барнауле

На линию в Барнауле с пл. Спартака до Нового рынка временно пустят новые большие автобусы. Пассажиры смогут пользоваться пересадочным проездным билетом.

Трамваи.
Трамваи.
Анна Зайкова

Отмечается, что в субботу, 4 ноября, движение трамваев по маршрутам №1 и 4 прекратится на время демонтажа разворотных колец возле ТРЦ "Пионер".

Новый автобус №99 будет ехать от остановки «пл.Спартака» по пр. Красноармейскому, Строителей, Ленина до остановки «Новый рынок».

Маршрут - регулируемый, поэтому сохраняется действие всех видов транспортных карт и льготный проезд. При этом будет действовать тариф «Электронный пересадочный проездной билет».

Пересадочным проездным билетом можно воспользоваться при пересадке на троллейбусные маршруты № 1, 6, 7, а также трамвайные маршруты №3 и 7.

Таким образом, можно будет сделать одну бесплатную пересадку с трамвая или троллейбуса на автобус и наоборот.

Ранее стало известно, когда все-таки откроют мост на Новом рынке в Барнауле и что там сейчас происходит.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость