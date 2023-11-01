Что за новый маршрут временно введут вместо трамваев в Барнауле

На линию в Барнауле с пл. Спартака до Нового рынка временно пустят новые большие автобусы. Пассажиры смогут пользоваться пересадочным проездным билетом.

Отмечается, что в субботу, 4 ноября, движение трамваев по маршрутам №1 и 4 прекратится на время демонтажа разворотных колец возле ТРЦ "Пионер".

Новый автобус №99 будет ехать от остановки «пл.Спартака» по пр. Красноармейскому, Строителей, Ленина до остановки «Новый рынок».

Маршрут - регулируемый, поэтому сохраняется действие всех видов транспортных карт и льготный проезд. При этом будет действовать тариф «Электронный пересадочный проездной билет».

Пересадочным проездным билетом можно воспользоваться при пересадке на троллейбусные маршруты № 1, 6, 7, а также трамвайные маршруты №3 и 7.

Таким образом, можно будет сделать одну бесплатную пересадку с трамвая или троллейбуса на автобус и наоборот.

Ранее стало известно, когда все-таки откроют мост на Новом рынке в Барнауле и что там сейчас происходит.