Стало известно, какие новогодние мероприятия будут проходить в Изумрудном парке

Владислав Вакаев сообщил, какие мероприятия приготовил "Изумрудный" парк в этом году.

30 декабря начинает свою работу народная лыжня.

30 декабря в 16:00 на центральной аллее начнется праздничная программа, посвященная открытию новогодней елки.

31 декабря можно будет провести новогоднюю ночь в Изумрудном парке. До 3:00 будет работать визит-центр, звучать музыка на катке, гореть очаги и иллюминация.

Со 2 по 8 января с 16:00 до 18:00 жителей и посетителей города будет ждать Дежурный Дед Мороз парка "Изумрудный".

Со 2 по 8 января с 18:00 в визит-центре парка будут проходить игровые программы для детей и взрослых.