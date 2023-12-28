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Жизнь

Стало известно, какие новогодние мероприятия будут проходить в Изумрудном парке

Новогодние выходные не повод сидеть дома! В парке "Изумрудный" подготовили развлекательную программу для барнаульцев.

Как украсили парк "Изумрудный".
Как украсили парк "Изумрудный".
Анна Зайкова

Владислав Вакаев сообщил, какие мероприятия приготовил "Изумрудный" парк в этом году.

  • 30 декабря начинает свою работу народная лыжня.

  • 30 декабря в 16:00 на центральной аллее начнется праздничная программа, посвященная открытию новогодней елки.

  • 31 декабря можно будет провести новогоднюю ночь в Изумрудном парке. До 3:00 будет работать визит-центр, звучать музыка на катке, гореть очаги и иллюминация.

  • Со 2 по 8 января с 16:00 до 18:00 жителей и посетителей города будет ждать Дежурный Дед Мороз парка "Изумрудный".

  • Со 2 по 8 января с 18:00 в визит-центре парка будут проходить игровые программы для детей и взрослых.

  • 4 января в 13:00 на катке парка "Изумрудный" пройдет мастер-класс по фигурному катанию.

Ранее мы рассказывали по какому маршруту будет проходить лыжня в Изумрудном парке.

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