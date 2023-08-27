Стало известно, какая будет предстоящая осень

27 августа - народный праздник Михей Тиховей и церковный день памяти пророка Михея.

Традиции на Михея Тиховея

Тиховеем день назвали из-за ветра - по нему судили, какая будет осень. Если тихий - теплая, если ураган - ненастная.

Хороший день для шопинга, особенно для новой одежды. Обновки окажутся удачными и прослужат долго.

Если начался листопад, нужно встать под него и попросить дерево об удаче - обязательно сбудется.

Осень. Девочка. СС0

Что запрещено делать на Михея Тиховея

Нельзя ругаться и спорить, особенно с пожилыми людьми - к проблемам во взаимоотношениях с окружающими.

Не стоит шуметь, кричать, громко слушать музыку - для тихих людей приготовлено благополучие.

Последний день Успенского поста. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молоко.

Нельзя готовить из теста, выпечку, даже постную - к денежным затруднениям.

Нельзя выходить в сады для работы. Можно попросить Тиховея о хорошем урожае.

Осень. Листва. Ботинки. СС0

Народные приметы на 27 августа 2023 года

Тихий ветер или его отсутствие — осень предстоит мягкая, теплая и сухая.

Сильный ветер — к ненастной осени.

Первые птицы полетели на юг — к морозам в середине октября.

Перелетные птицы еще не улетают — к поздней зиме.

Утренний туман сегодня поднимается столбами — вскоре будет дождь.

Листья у тополя стали влажными — будут осадки.

В одной стороне у звезд лучи кажутся длиннее — с той стороны будет дуть ветер.

Красная заря — к сильному ветру.

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