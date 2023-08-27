Стало известно, какая будет предстоящая осень

Традиции на Михея Тиховея
Тиховеем день назвали из-за ветра - по нему судили, какая будет осень. Если тихий - теплая, если ураган - ненастная.
Хороший день для шопинга, особенно для новой одежды. Обновки окажутся удачными и прослужат долго.
Если начался листопад, нужно встать под него и попросить дерево об удаче - обязательно сбудется.
Осень. Девочка.
СС0
Что запрещено делать на Михея Тиховея
- Нельзя ругаться и спорить, особенно с пожилыми людьми - к проблемам во взаимоотношениях с окружающими.
- Не стоит шуметь, кричать, громко слушать музыку - для тихих людей приготовлено благополучие.
- Последний день Успенского поста. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молоко.
- Нельзя готовить из теста, выпечку, даже постную - к денежным затруднениям.
- Нельзя выходить в сады для работы. Можно попросить Тиховея о хорошем урожае.
Осень. Листва. Ботинки.
СС0
Народные приметы на 27 августа 2023 года
- Тихий ветер или его отсутствие — осень предстоит мягкая, теплая и сухая.
- Сильный ветер — к ненастной осени.
- Первые птицы полетели на юг — к морозам в середине октября.
- Перелетные птицы еще не улетают — к поздней зиме.
- Утренний туман сегодня поднимается столбами — вскоре будет дождь.
- Листья у тополя стали влажными — будут осадки.
- В одной стороне у звезд лучи кажутся длиннее — с той стороны будет дуть ветер.
- Красная заря — к сильному ветру.