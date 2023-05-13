16 мая
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Жизнь

Стало известно, как выглядели бы коты, если бы устроились на работу

Нейросеть тоже устала от бездельничества котиков и нарисовала мурчащих питомцев в рабочих образах.

Кот.
Кот.
Дмитрий Кудрявцев.

Всем известно, что жизни большинства котов можно только позавидовать. Лежать весь день, есть самую вкусную еду, при этом за тобой еще и убирают.

Но что будет, если переодеть пушистиков в рабочую одежду, выдать инструменты отправить воспитателем в детский сад? Или пожарным?

Придется хвостатым самим зарабатывать себе на корм премиум-класса, уютную подстилку и самую удобную когтеточку.

Сами котики, кажется, не согласны с такими условиями даже по мнению искусственного интеллекта. На последней картинке коты взбунтовались.

Ранее нейросеть показала, как бы выглядела церковь «Макдональдса».

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