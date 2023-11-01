Стало известно, как в Барнауле отметят День народного единства

Ко Дню народного единства в Барнауле пройдет ряд мероприятий и патриотических акций, сообщается на сайте мэрии.

Так, 2 ноября в администрации Центрального района будет праздничное мероприятие, где торжественно вручат паспорта.

3 ноября на центральных улицах района в течение всего дня барнаульцам будут раздавать ленты триколор.

4 ноября во дворце культуры «Южный» пройдет 17 районный фестиваль молодежного творчества и национальных культур «Молодежная палитра».

Отмечается, что начало мероприятия в 12:00.

Также в этот день будут пройдут народные выставки.

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