8 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Стало известно, как спамеры получают номера телефонов

Основным источником телефонных номер, по которым мошенники начинают звонить россиянам, всегда были базы данных различных компаний. Об этом передает РИА Новости.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: freepik.

Эксперт рассказал, что спам-звонки обычно происходят по огромной базе данных их разных источников. При этом чаще всего различные компании взламывают, чтобы получить номера.

Помимо номера, у мошенников есть ваша почта и ФИО.

Самый популярный источник — списки актуальных номеров телефона, которые собраны на легитимных сайтах и сервисах, где абоненты сами оставляли свои данные.

Чтобы снизить количество спам-звонков, нужно в первую очередь перестать регистрироваться на сомнительных сайтах.

Ранее стало известно, что за новый "брокерский счет" предлагают открыть мошенники.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость