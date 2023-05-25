Стало известно, как солист золотого состава «Песняров» провел прекрасную ночь с Пугачевой

Солист «Песняров» Леонид Борткевич был единственным из состава, кого Примадонна удостоила своим вниманием и любовью. В честь дня рождения музыканта StarHit рассказал интересные факты из его биографии.

Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске. В детстве он солировал в хоре, а затем выступал в ВИА «Золотые яблоки» в архитектурном техникуме.

В группу "Песняры" Борткевича пригласил Владимир Мулявин. Они быстро обрели народную любовь жителей СССР. На одном из концертов 22-летний артист познакомился с 18-летней Олей Шумаковой.

Вскоре они поженились, однако брак разрушился из-за частых измен музыканта и неверности супруги.

В 1975-м «Песняров» пригласили в Канны. Еще одним приглашенным участником была Алла Пугачева. Все члены делегации старались понравиться Примадонне, но она никого к себе не подпустила. Кроме Борткевича.

Он рассказывал, что Пугачева сама пришла ночью к нему в номер.

«Открываю - стоит в обворожительном пеньюаре из прозрачного шифона, волосы распущены и мягко стелются по телу. Мы провели восхитительную ночь. Наутро даже сфотографировались возле гостиницы. Мы больше не были близки, жизнь закрутила», - рассказывал артист.

Борткевич скончался 13 апреля 2021-го от осложнений, связанных с долгой болезнью.