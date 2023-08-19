Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году - праздники и выходные

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Новогодние выходные

Новогодние выходные будут длиться, как и положено, 10 дней. Однако не по привычке с 1 по 10 января, а с 30 декабря по 8 января.

В 2024 году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, то есть не на праздничные выходные. Поэтому они будут перенесены на 10 мая и 31 декабря соответственно.