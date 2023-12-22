Стало известно, как прошло прощание с Дмитрием Красиловым

Прощание с артистом прошло в Москве, похоронить его собираются в родном городе Заринске.

SHOT сообщает, что на прощании присутствовали многие публичные личности: рэперы Niletto и ST, актриса Елена Борщёва и др.

Пришедший Стас Костюшкин высказал свое мнение, что смерть Пухляша из Little Big была ожидаема, ведь он накануне трагедии выглядел болезненно и был весь красный от давления. Тем не менее артисты собирались снять клип, который Дмитрий Красилов называл "лучшим подарком на Новый год".

Сообщается, что в последний путь Красилова проводили громкими овациями. Танцора похоронят в родном городе Заринске.

Ранее мы сообщали, что звезды и знакомые говорят о смерти артиста.