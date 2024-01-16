18 января
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Жизнь

Как правильно погружаться в крещенскую купель

Врач-терапевт Татьяна Денисова рассказала, как подготовиться к погружению в купель и что нужно сделать после купания, сообщает "Омск здесь".

Крест в купеле. Крещение.
Крест в купеле. Крещение.
tyazhin.ru.

Противопоказания

  • заболевания сердечно-сосудистой системы,
  • заболевания органов дыхания,
  • заболевания мочеполовой системы,
  • обострение болезней кожи,
  • беременность,
  • возраст до 3 лет.

Как подготовиться к погружению в купель

  • закаляться за 2-3 месяца до погружения,
  • иметь при себе удобную одежду без пуговиц и обувь без шнурков,
  • за два часа до погружения плотно поесть,
  • размяться и сделать небольшую зарядку,
  • растереть себя жирным кремом для сохранения тепла.

В купели

  • купель должна быть оснащена лестницей и поручнями,
  • на месте должны дежурить врачи скорой помощи и сотрудники МЧС,
  • находиться в воде можно не более 10 секунд.

После купания

  • выпить горячий чай,
  • одеваться сверху вниз — верхняя половина тела теряет тепло быстрее,
  • сходить в баню (можно только здоровому человеку без сердечно-сосудистых заболеваний).

Ранее мы писали, где в Алтайском крае построят купели на Крещение и какая будет погода.

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