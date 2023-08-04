5 августа
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Жизнь

Стало известно, как будет выглядеть логотип цифрового рубля

Совет директоров банка РФ одобрил логотип - цифрового рубля, сообщает Teleram-канал "Раньше всех".

Банковские карты.
Банковские карты.
Фото: freepik, автор jcomp.

Напомним, закон о цифровом рубле вступил в силу в России с 1 августа. ЦБ хочет запустить лишь тестирование цифрорубля на реальных клиентах банков.

Цифровой рубль станет третьей формой нацвалюты, став наравне с наличными и безналичными деньгами.

Тестирование запустят уже в этом месяце, в нем поучаствуют 13 банков.

Логотип цифрового рубля.
Логотип цифрового рубля.
bbbreaking/162048

Точные сроки внедрения цифрового рубля неизвестны, но в ЦБ допустили, что граждане смогут открывать цифровые кошельки уже в 2025-2027 годах.

А вот как выглядит логотип новой валюты. Это два связанных между собой элемента - рубль и обрамляющая его окружность. Окружность повторяет форму традиционной монеты - с одной стороны, с другой - перекликается с логотипом Банка России.

Ранее мы рассказывали, что изменится с введением цифрового рубля и чем это отличается от безналичной оплаты.

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