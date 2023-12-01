Стало известно, как будет организован трамвайный маршрут №4

На период устранения неполадок контактной сети по ул. Кулагина движение маршрута №4 запущенно по измененной схеме, сообщает администрация города.

Трамвайный маршрут №4 двигается по следующей схеме:

От конечной станции Депо №1 по ул. Анатолия, далее пр. Красноармейскому до станции «Площадь Свободы». По данному маршруту четверка будет работать с 6:00 до 18:00.

Также маршрут изменился и у трамвая №3

от конечной станции «Пивзавод» по ул. Попова, Власихинская, Малахова, А. Петрова, Северо-Западная, пр. Калинина, пр. Космонавтов и ул. Попова до конечной станции «Докучаево».

Напоминаем, что из-за перебоев напряжения трамваи в поселок Восточный временно ходить не будут.