Стало известно, где в Бийске поставят елки

Некоторые зеленые красавицы уже украшают город, другие только в планах, однако распоряжение уже сформировано.

"ЧП БИЙСК | НОВОСТИ" сообщил, где можно сфотографироваться с елкой или просто полюбоваться.

В список входит:

Петровский бульвар;

сквер Котельщиков;

парк Прибрежный;

3-я Малоугреневская, 18;

Культурно-спортивный центр пос. Льнокомбината;

пл. перед сценой, пос. Молодежный;

пл. перед ДК №1, пос. Сорокино;

пл. перед ДК №2, с. Фоминское;

сквер ГДК;

сквер Вали Максимовой;

пос. Новый.

Помимо этих локаций, разноцветные елочные огни будут радовать бийчан на пл. ДК БОЗ и возле ТЦ АБ.

Ранее мы сообщали, что стало известно когда в Алтайском крае пройдут губернаторские елки.