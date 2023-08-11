Стало известно, где похоронят актрису Веру Васильеву

Как сообщает ТАСС, актрису похоронят на Новодевичьем кладбище
Проститься с советской артисткой можно будет в Театре сатиры в субботу, 12 августа, в 11:00 утра.
Отпевание же пройдет в 14:30 в храме Христа Спасителя.
Всю свою недвижимость актриса завещала поклоннице - названой дочери Дарье Милославской. С ней они познакомились в больнице, когда Вера Васильева приходила навещать мужа, который скончался в 2011 году.
Дальних родственников она опасалась, а близких у нее не было.
Ранее мы рассказывали, кто такая Вера Васильева и какими ролями она прославилась.