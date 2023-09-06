6 сентября
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Жизнь

Стало известно, что за библиотеку нового поколения откроют в Новоалтайске

В Новоалтайске 19 сентября торжественно откроют Центральной городской библиотеку имени Л. С. Мерзликина. На реконструкцию было выделено более 9 млн рублей, сообщает Министерство культуры Алтайского края.

Чтение, книги
Чтение, книги
СС0

На данный момент ремонт уже завершился. Идут последние штрихи: сборка мебели, расстановка книг, тестирование оборудования. В учреждении появилось электропианино, очки дополненной реальности, семь компьютеров, интерактивная панель, принтеры, сканеры и много другого.

Также отметили, что большие изменения коснулись зоны обслуживания.

Появилась коворкинг-зона для молодежи, читальный зал преобразовали «События плюс творчество», открыли новый зал «Ф-3» – факты, фантастика, фэнтези». Там поставили интерактивное оборудование.

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