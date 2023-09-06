Стало известно, что за библиотеку нового поколения откроют в Новоалтайске

На данный момент ремонт уже завершился. Идут последние штрихи: сборка мебели, расстановка книг, тестирование оборудования. В учреждении появилось электропианино, очки дополненной реальности, семь компьютеров, интерактивная панель, принтеры, сканеры и много другого.
Также отметили, что большие изменения коснулись зоны обслуживания.
Появилась коворкинг-зона для молодежи, читальный зал преобразовали «События плюс творчество», открыли новый зал «Ф-3» – факты, фантастика, фэнтези». Там поставили интерактивное оборудование.
Ранее мы выделили топ интересных книг, которые стоит прочитать осенью.