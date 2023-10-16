Стало известно, что SHAMAN перепоет хит Юрия Шатунова «Седая ночь»

Артист добавил, что это большая ответственность.
Также он уточнил, что сохранит тональность, чтобы ничего не нарушить.
Ранее сообщалось, что популярный исполнитель SHAMAN приедет в Алтайский край.
SHAMAN заявил, что собирается перепеть хит Юрия Шатунова «Седая ночь». Об этом сообщает MSK1.RU.
Артист добавил, что это большая ответственность.
Также он уточнил, что сохранит тональность, чтобы ничего не нарушить.
Ранее сообщалось, что популярный исполнитель SHAMAN приедет в Алтайский край.
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