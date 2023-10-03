5 октября
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Жизнь

Стало известно, что Пугачеву похоронят в Москве, а не в Израиле

Алла Пугачева хочет быть похороненной в Москве, сообщил "Собеседник".

Алла Пугачева.
Алла Пугачева.
Соцсети.

Пугачева приобрела участок на Кузьминском кладбище в Москве. Причем там она хочет построить семейный склеп.

О здоровье певицы говорят многое. В основном, переживают за ее сердце. Примадонне даже предсказывали, что она умрет в самолете.

Однажды это чуть не сбылось. Певицу привели в себя в последний момент, когда она была на борту.

Сейчас Алла Пугачева живет в Израиле. Она уехала туда после начала СВО, продала замок в Грязи. Периодически она приезжает в Москву. Например, ее заметили на похоронах Валентина Юдашкина.

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