Стало известно, что необходимо для стабилизации цен на такси

Mash Siberia рассказали, что нужно, чтобы цены на такси стабилизировались.

Как сообщает источник, для этого необходимо набрать около 80 тыс. водителей по всей России.

Так в соседней от Алтайского края, Новосибирской области за последний год поездки подорожали на 24%. Стоимость минуты повысилась на четыре рубля, с 15 до 19.

Источник указал, что информацией поделились аналитики Яндекс.Такси.

Таким образом, заказы по стране увеличились на 20%, а вот количество водителей уменьшилось.

Как только наберется количество желающих, спрос и предложение стабилизируются.

Ранее стало известно, что таксисты оказались самой оплачиваемой рабочей специальностью в Барнауле.