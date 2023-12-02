Стало известно, что необходимо для стабилизации цен на такси

Как сообщает источник, для этого необходимо набрать около 80 тыс. водителей по всей России.
Так в соседней от Алтайского края, Новосибирской области за последний год поездки подорожали на 24%. Стоимость минуты повысилась на четыре рубля, с 15 до 19.
Источник указал, что информацией поделились аналитики Яндекс.Такси.
Таким образом, заказы по стране увеличились на 20%, а вот количество водителей уменьшилось.
Как только наберется количество желающих, спрос и предложение стабилизируются.
Ранее стало известно, что таксисты оказались самой оплачиваемой рабочей специальностью в Барнауле.