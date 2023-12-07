10 декабря
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Жизнь

Стало известно, что гигантский антициклон и световой день повлияли на аномальный мороз в Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дает неутешительные прогнозы относительно температурного режима середины декабря. Сибиряки сполна смогут понять жителей Якутии.

Зима. Дорога. Мороз. Лес.
Зима. Дорога. Мороз. Лес.
СС0

Как сообщает "Комсомольская правда", Роман Вильфанд обеспокоен, что более 60% территории страны сейчас и вплоть до воскресенья занято отклонением от нормы на -8 градусов и больше. Научный руководитель отметил, что отклонение от нормы на 7 градусов уже считается опасной погодой.

Таким образом в середине декабря в Сибири ожидается 39-46 градусов мороза, что на 16-20 градусов ниже нормы.

Синоптик констатирует, что "суперякутские" морозы нам принес гигантский антициклон. Сообщается, что его центр расположен над Уралом и Волгой. И тут солнце не поможет, ведь из-за короткого светового дня, оно не успевает прогревать воздух.

Помимо этого, метеоролог считает, что морозы могут быть связаны с приближением зимнего солнцестояния.

Ранее мы сообщали какая погода будет на Алтае.

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