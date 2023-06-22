Стало известно, чего ожидать от резкого ухудшения погоды в Алтайском крае и Барнауле

Алтайский Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды в регионе.

Погода в Алтайском крае 22 июня

Ночная температура в регионе составит от +7 до +12 градусов. Днем синоптики прогнозируют потепление — от +21 до +26 градусов.

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный или западный, от 5 до 10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Барнауле 22 июня

Температура ночью составит от +9 до +11 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Температура днем поднимется от +21 до +23 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

И днем, и ночью преимущественно обойдется без осадков.

Гроза над Барнаулом. altapress.ru

Погода в Алтайском крае 23 июня

Ночью температура составит от +5 до +10 градусов. Днем — от +17 до +21 градуса.

В некоторых частях региона ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер западный, от 6 до 11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Барнауле 23 июня

Ночью столбик термометра покажет от +7 до +9 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с.

Температура же днем составит от +17 до +19 градусов. Ветер западный, 6-11 м/с.

До города доберутся осадки - в конце дня возможен кратковременный дождь.

Гроза над Барнаулом. altapress.ru

Погода в Алтайском крае 24 июня

Температура ночью - от +4 до +9 градусов. Местами кратковременные дожди, в предгорьях возможны грозы.

Ветер прохладный, северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем воздух прогреется максимум до +23 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер также северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле 24 июня

Температура ночью - от +6 до +8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Днем столбик термометра покажет до +21 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.