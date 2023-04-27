Стали известны подробности задержания Елены Блиновской

Задержание

Блиновскую задержали рано утром 27 апреля в пограничном пункте Красная Горка в Смоленской области на трассе Минск-Москва, сообщают РИА Новости.

Источник издания не исключает того, что блогера могли предупредить заранее о готовящемся задержании.

СМИ сообщают, что у Блиновской были с собой билеты в аэропорт. Однако в последний момент она изменила свое решение полететь на самолете, арендовала автомобиль Maybach и направилась в сторону Белоруссии, сообщает РЕН ТВ. Там ее и задержали.

Попытка покинуть страну

Разные источники сообщают разные версии того, куда собиралась улететь Блиновская. «КоммерсантЪ» называет Узбекситан, РБК и РЕН ТВ — Казахстан.

На данный момент в особняке Блиновской в подмосковной Истре проходит обыск. Муж Блиновской, бизнесмен Алексей находится на допросе, сообщает Telegram-канал SHOT.

Уголовное дело

На блогера завели уголовное дело.

«Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. „б“ ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», — сообщают в следствии.

По версии следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса. Она занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019—2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц в размере почти миллиарда рублей.

Проверка в марте

Обновлено в 15:19

Telegram-канал 112 уточняет, что в марте 2022 года Блиновская спокойно прошла проверку со стороны ФНС, МВД, СК и ФСБ. У ведомств к ней не было претензий, проблем с налогами не обнаружилось.

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