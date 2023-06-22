Стала известна программа празднования Дня молодежи в Барнауле

Краевой фестиваль молодежи пройдет под единым брендом "АМ-фест".
Как отмечают власти города, программа очень насыщена и подстроена под интересы современных молодых ребят, чтобы каждый мог найти занятие для себя.
На фестивале совместят образовательный, развлекательный и спортивный блоки, состоящие из мастер-классов, лекций, консультаций, встреч, показов и много другого.
В первую очередь упор сделают на познавательную составляющую - с учетом запроса молодежи на саморазвитие и стремление открывать новое.
Кроме того, в планах фестиваля - выступление команд в рамках Летнего кубка КВН, концертная программа и выступление музыкальных групп.
Праздник продлится с 12:00 дня до 21:00 вечера.
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