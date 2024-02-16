Стала известна предварительная причина смерти Навального*

Напомним, СМИ сообщают о смерти Алексея Навального*, признанного террористом и экстремистом. Он скончался в ИК-3 ЯНАО. Ему стало плохо во время прогулки, сообщают официальные источники.
Следственный комитет заявил, что проводит проверку по факту смерти Навального*.
Напомним, 4 августа 2023 года Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.
Что такое "колония особого режима" можно почитать здесь.
* - признан экстремистом и террористом.
** - штабы Навального признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
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