Стала известна предварительная причина смерти Дмитрия Красилова

Стало известно, что у Красилова была нарушена работа эндокринных желез. Также в его крови обнаружили алкоголь.
Эксперты взяли у танцора анализы на наркотики, которые будут готовы через месяц.
За день до гибели он жаловался на плохое самочувствие.
Экспертиза показала, что танцор умер от эндокринопатии, сообщает Baza.
Стало известно, что у Красилова была нарушена работа эндокринных желез. Также в его крови обнаружили алкоголь.
Эксперты взяли у танцора анализы на наркотики, которые будут готовы через месяц.
За день до гибели он жаловался на плохое самочувствие.
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