Стал известен возраст самых счастливых людей. И он не "молодецкий"

Исследователи уверены — «возраст счастья» наступает значительно позже и одновременно с максимальной уверенностью в себе, указывает Super.ru. Дело в том, что уровень тревоги, стресса и депрессии наиболее высок в возрасте от 20 до 30 лет.

Ученые вычислили возраст счастья — после 60 лет. Именно в этом возрасте уверенность в себе достигает пика — карьера сделана, дети взрослые. То есть люди не подвержены стрессовым состояниям, не винят себя по пустяковым причинам. А стараются спокойно заботиться о своем здоровье.

Хотя не так все однозначно. Например, россияне в канун Нового года часто просят у Деда Мороза здоровья, счастья и прибавку к пенсии. В их числе как раз те, кому 60 и более лет. Надежда — на волшебство.

Продлить молодость

Но ранее сообщалось, как за два месяца помолодеть на три года. Группе предложили спать по семь-восемь часов; перейти на растительную диету с обязательным приемом пробиотиков и нутриентов; не нервничать и в течение 30 минут заниматься физкультурой.

По истечении двух месяцев участники экспериментальной группы ощутимо — на 3,23 года помолодели. Это было установлено на основе анализа ДНК.

Также россияне рассказали, когда заканчивается молодость. Молодость для кого-то в России заканчивается в 30 лет, а для кого-то — в 25, рассказали сами жители страны. Но есть такие, кто остается молод душой и в 60. Разные люди — и результаты исследований другие.

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