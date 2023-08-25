США ввели санкции против детского центра "Артек" и матери Кадырова

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против Международного детского центра "Артек" и еще 11 лиц. Об этом сообщает ТАСС .

В санкционном списке оказались мать главы Чечни Рамзана Кадырова - Аймани Кадырова и директор "Артека" Константин Федоренко.

Американские власти заявили, что "Артек" ответственен за подрыв мира, безопасности, политической стабильности или территориальной целостности США, их союзников или партнеров. По версии штатов, детский центр действует так от имени правительства РФ.

Также в документе указано, что в "Артеке" насильно перевоспитывают украинский детей, прививая им патриотические ценности, и не дают вернуться в свои семьи на родину.

Ранее украинские власти обвинили Россию в похищении детей и вывозе их в свои субъекты. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя опроверг данное утверждение и заявил, что Россия эвакуировала украинских детей из зоны военного конфликта и вернет их обратно, "когда условия будут безопасными".