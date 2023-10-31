Среди первых и многих забытых. На Алтае XIX века работал единственный сибирский завод охотничьей дроби

Немногие знают, что первый в Сибири завод охотничьей дроби появился именно в Барнауле. И основал его немецкий предприниматель Михаил Функ во второй половине XIX века. Мы и сами долго время даже не догадывались о существовании такого предприятия. Нашему корреспонденту пришлось по крохам собирать ту немногую информацию о заводе, чтобы написать полноценную историю.

Небольшое, но разнообразное дело

Михаил Функ был дворянином, родом из прибалтийских немцев. До выхода в отставку он служил управляющим Барнаульской почтово-телеграфной конторой и имел чин коллежского асессора.

По воспоминаниям бывшего приказчика П. Ф. Кочнева, Функ был очень образованным человеком. Он хорошо говорил по-немецки и по-французски, мог похвастаться обширной библиотекой. В коммерческих делах отличался порядочностью, дело вел «небольшое, но разнообразное».

Функу повезло работать в Сибири в чудесный пореформенный период (с 1861 года по конец XIX века), когда было пересмотрено социальное, политическое и экономическое устройство страны после отмены крепостного права, и экономика стремительно набирала обороты. Российские промышленники, наконец, оценили природные богатства Алтая по достоинству и начали их активно использовать. Одни заводы А. Н. Демидова к середине XIX века давали более 90% серебра в стране.

В XVIII–первой половине XIX веков сформировался крупнейший в России центр цветной металлургии – Колывано-Воскресенский (Алтайский) горный округ, который к середине XIX века стал основным производителем серебра в стране, а также давал значительное количество свинца и меди.

Сереброплавильный завод, конец XIX в. vk.com/official.barnaul

Поддавшись веянию промышленной моды, Михаил Функ вознамерился построить собственный завод. И не абы какой, а первый в Сибири завод по производству охотничьей дроби. Дело обещало быть выгодным, ведь на охоте добывали самый ценных товар — пушнину. Дробью пользовались все.

Алтайские инородцы практически все подати платили пушниной: белкой, лисой, соболем. А купцы продавали товар на различных ярмарках. Как раз в первой половине XIX века сложилась система торговли мехами от производителей до знаменитых Ирбитской и Нижегородской ярмарок.

Однако был нюанс. И имя этому нюансу — Кабинет Его Императорского Величества, который после смерти Демидова в 1747 году стал владеть всеми алтайскими рудниками и заводами. В том числе и природными ресурсами Алтая.

По этой причине Кабинет вводил различные ограничения для частной промышленности. Одно из них гласило: «Горная… и всякая другая промышленность, основанная на огнедействующих машинах и потребляющая значительное количество лесного материала, должны быть исключены из сферы частной предприимчивости».

Иткульский спиртзавод, основан в 1868 году. http://altlib.ru

Иными словами, если частное дело требовало использовать в качестве топлива древесину (а она требовалась почти в любой тяжелой промышленности), то оно было обречено на провал. «Ибо негоже ценное дерево понапрасну тратить», - сказали бы тогда.

Кабинетская горная промышленность вплоть до отмены крепостного права имела привилегированные условия. Предприятия Кабинета были почти единственными работодателями, которым не грозила конкуренция. Частное предпринимательство было в основном сведено к обслуживанию их потребностей.

Однако Функ не собирался так просто сдаваться. Все же он был не последним человеком в городе и имел парочку важных знакомств в городском округе. Поговорив сначала с одним, объяснив ситуацию второму и заверив третьего, немецкий предприниматель получил разрешение кабинетских властей на строительство «запрещенного» завода.

Охота. minprirody.alregn.ru

Капля за каплей

Открытие собственного предприятия — дело непростое. Потому Михаил Функ заручился поддержкой Василия Шмурыгина, бывшего управляющего тюменского купца Н.Н. Тюфина. В 1869 году они представили Барнаулу первый сибирский дробный завод.

Предприятие располагалось в нагорной части города, на склоне горы в районе улицы Денисова. Место было выбрано не случайно - природа здесь словно была создана для того, чтобы отливать дробь. И вот почему.

Изготовление дроби в XVIII-XIX веках было достаточно трудоемким а, проще говоря, муторным процессом. Требовалось расплавить кусок свинца, залить его в форму, дать остыть и вынуть получившиеся крохотные шарики. Затем промыть форму от остатков свинца, снова залить - и так тысячи раз - в зависимости от потребностей завода.

К счастью, у Функа таких проблем не возникло. Потому что в 1782 году промышленник Уильям Уотс (William Watts) в Англии запатентовал стрелковую или, как ее еще называют, дроболитейную башню. Ее принцип был прост. С верхнего этажа башни на высоте 40-80 м выливали расплавленный жидкий свинец. Он распадался на шарообразные капли и застывал еще в полете. Получившиеся дробинки падали в бассейн у подножия башни, окончательно остывая. После этого дробь доставали и сортировали по размеру.

Дроболитейная башня, Венгрия Wikimedia Commons

Такая идея пришла Уотсу во время дождя. Он наблюдал за погодой и заметил, что летящие в воздухе капли имеют идеальную круглую форму. «Если такое происходит с водой, то значит, это может случиться и с расплавленным свинцом», - решил Уильям.

Однако даже этот весьма удобный способ Михаил Функ отверг. Хотя принцип создания сохранил. Вместо того чтобы строить огромную башню, он решил использовать склон горы. С него лили жидкий свинец в уже подготовленную глубокую шахту с бассейном на дне. Рабочие собирали готовые свинцовые шарики и сортировали уже на заводе, который стоял на земле. Некруглые дробинки переплавляли обратно.

«О таком принципе изготовления нам стало известно благодаря воспоминаниям немецких ученых-путешественников Отто Финша и Альфреда Брема. В 1876 году они отправились в девятимесячную экспедицию по Алтаю, чтобы собрать научные коллекции растений и животных, многочисленные образцы горных пород, а также географические и экономические сведения», - отмечает барнаульский историк Данил Дегтярев.

Маленький да прибыльный

Предприятие было небольшим, на заводе трудились всего 10 человек. Первые 10 лет завод производил по 10 пудов (1 пуд = 16 кг) дроби в год. Такие объемы сложно назвать масштабными, но владельцы получали хорошую прибыль, так как были единственными местными поставщиками.

Размеры производства колебались в зависимости от разных обстоятельств, например, поставок сырья. Стоимость продукции оценивалась в разные годы от 2 до 30 тыс. рублей.

В 1870-е годы свинец для производства дроби приобретали на кабинетских сереброплавильных заводах. Затем в 1880-е года владельцы перешли на импортную продукцию и стали закупать английский и немецкий свинец. Позже, с 1886 года, товар стал поступать с Каркаралинского завода.

Печь. Металл. ru.all.biz

Не только дробь

Однако завод был не единственным источником заработка Функа. В конце 1870-х годов он нашел еще одно довольно прибыльное дело — пароходство. Предприниматель совместно с купцом 1-й гильдии из Тары Тобольской губернии. А.И. Щербаковым организовал пароходную компанию с конторой в Барнауле.

Вместе они пытались торговать с Европой через Северный морской путь. Так они доставили в Обскую губу 23,5 тыс. пудов пшеницы с Алтая, которую обменяли на промышленные товары, доставленные гамбургским купцом Отто Баргминтом. Эта операция принесла хорошую прибыль

В 1882 году Михаил Функ построил пароход «Барнаул» мощностью в 80 лошадиных сил, в 1883-м – шхуну «Бийск», в 1889-м – пароход «Заметный» в 240 сил, в то время самый мощный на Оби. «А также четыре баржи и паузок — мелководное судно для перегрузки кладей с больших судов на мелководьях», - отмечал приказчик Кочнев.

Барнаульская пристань начала XX века. forum.vgd.ru

Помимо этого, Михаил вместе с братом Дмитрием занимались добычей соли на Бурлинском озере в Барнаульском округе. К слову, каждый из братьев добыл ни много ни мало по 51 пуду соли.

Несложно догадаться, что времени на управление заводом у Функа практически не было. Потому он оставил все дела в Барнауле своему брату, не менее умному и предприимчивому, а сам уехал жить в Тюмень.

Исчезновение в истории

Завод работал и после смерти своего основателя. Точная дата неизвестна, историки называют 1893 или 1894 год. Упоминания о предприятии встречаются до 1905 года в «Обзорах Томской губернии». Предположительно, владельцем предприятия был второй основатель Василий Шмурыгин, так как прямые наследники Функа коммерцией не занимались.

Почему завод перестал работать, так и остается загадкой. Возможно, после смерти Шмурыгина не нашлось тех, кто хотел бы продолжить заниматься дробью. И так первый сибирский дробный завод оказался забыт на долгие годы.