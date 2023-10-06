Сразу два землетрясения произошли в сибирском регионе. Одно из них — в 20 км от Алтая

Это случилось в Туве, почти в 100 км от Кызыла. И магнитуда сейсмособытия составила 3,1.

Однако уже днем сейсмологи зафиксировали более мощный подземный толчок магнитудой 4,2, сообщает "Интерфакс". Эпицентр находился в 20 километрах от границы с Республикой Алтай.

Ранее сразу два землетрясения произошли в Сибири. А американские сейсмологи сообщили о мощном землетрясении в России.

Между тем в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.

Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения. Смена затишья и активизации — и есть предвестник мощного сейсмособытия.

Рой слабых землетрясений также предшествует сильному. Также следует обратить внимание на изменение химического состава подземных вод. Всего предвестников насчитывают около 600.