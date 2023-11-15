16 ноября
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Жизнь

Спорт и цифра: обладателем умной колонки стал барнаульский дзюдоист

«Ростелеком» поддержал первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, которое состоялось 9-12 ноября в барнаульском спортивном комплексе «Титов Арена». Оператор предоставил на розыгрыш призов для болельщиков умную колонку «Капсула» с голосовым помощником Марусей.

Обладателем умной колонки от «Ростелекома» стал болельщик Никита Карпов из Барнаула.
Обладателем умной колонки от «Ростелекома» стал болельщик Никита Карпов из Барнаула.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Турнир проходил в Алтайском крае впервые и был посвящен памяти воспитанника барнаульской спортшколы "Спарта", пятикратного чемпиона мира по самбо Владимира Шкалова. Участниками масштабного мероприятия стали около 800 спортсменов из 76 регионов страны, а болельщиками — несколько тысяч человек.

Обладателем умной колонки от «Ростелекома» стал болельщик Никита Карпов из Барнаула, который и сам серьезно занимается дзюдо.

Первенство России по дзюдо — огромное событие в спортивной жизни Барнаула и Алтайского края. Мы не могли остаться в стороне и решили поддержать интерес болельщиков к олимпийскому виду спорта. Поздравляю Никиту с выигрышем. Надеюсь, что умная колонка станет для него отличным гидом в мире знаний и музыки. Желаю ему принять участие в следующем соревновании российского масштаба уже в качестве борца, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Умная колонка — это акустическая система с мощным и высоким качеством звука для прослушивания музыки или подкастов и одновременно голосовой ассистент, выполняющий множество команд. С помощью Маруси можно управлять видеосервисом Wink и решением «Умный дом». Капсула помогает в домашних делах, играет, обучает и дает полезные советы. Продукт выпускается в двух вариантах — обычная модель и мини-версия.

Более подробно о возможностях умной колонки можно узнать на официальном сайте «Ростелекома».

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