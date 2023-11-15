Спорт и цифра: обладателем умной колонки стал барнаульский дзюдоист

«Ростелеком» поддержал первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, которое состоялось 9-12 ноября в барнаульском спортивном комплексе «Титов Арена». Оператор предоставил на розыгрыш призов для болельщиков умную колонку «Капсула» с голосовым помощником Марусей.

Турнир проходил в Алтайском крае впервые и был посвящен памяти воспитанника барнаульской спортшколы "Спарта", пятикратного чемпиона мира по самбо Владимира Шкалова. Участниками масштабного мероприятия стали около 800 спортсменов из 76 регионов страны, а болельщиками — несколько тысяч человек.

Обладателем умной колонки от «Ростелекома» стал болельщик Никита Карпов из Барнаула, который и сам серьезно занимается дзюдо.

Первенство России по дзюдо — огромное событие в спортивной жизни Барнаула и Алтайского края. Мы не могли остаться в стороне и решили поддержать интерес болельщиков к олимпийскому виду спорта. Поздравляю Никиту с выигрышем. Надеюсь, что умная колонка станет для него отличным гидом в мире знаний и музыки. Желаю ему принять участие в следующем соревновании российского масштаба уже в качестве борца, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Умная колонка — это акустическая система с мощным и высоким качеством звука для прослушивания музыки или подкастов и одновременно голосовой ассистент, выполняющий множество команд. С помощью Маруси можно управлять видеосервисом Wink и решением «Умный дом». Капсула помогает в домашних делах, играет, обучает и дает полезные советы. Продукт выпускается в двух вариантах — обычная модель и мини-версия.

Более подробно о возможностях умной колонки можно узнать на официальном сайте «Ростелекома».