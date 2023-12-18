Специалист объяснил, почему подросткам нравится заниматься грубым сексом

По словам специалиста, подростки знакомятся с фильмами для взрослых примерно в 12-летнем возрасте.
При этом у них вырабатывается мнение, что грубый секс с удушениями и шлепками является нормой.
Обычно парни практикуют грубый секс, чтобы казаться партнершам более мужественными, а девушки же считают интимную грубость романтичным явлением. Чаще всего подростки используют удушения.
"Родителям необходимо предупредить подростков, что грубый секс может привести к плохим последствиям для здоровья", - отметил сексолог.
Ранее стало известно, что после эротического удушения погибла российская студентка.