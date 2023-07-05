Спасение от лесных пожаров, коршун в Барнауле и трагедия в Урожайном. Что произошло в Алтайском крае 5 июля

- В Барнауле коршун нападает на людей: очевидцы сообщают о более чем десяти случаях. Почему птица так себя ведет и можно ли что-то с этим делать, рассказал алтайский орнитолог Виктор Петров.
- Алтайский ученый Павел Пивень разработал ракету, способную разгонять облака с градом — или даже «активировать» облако в нужном месте, чтобы потушить пожар. Проект вошел в сотню лучших на форуме «Сильные идеи для нового времени».
- Женщину, которая сожгла свою дочь в селе Урожайное, освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением.
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