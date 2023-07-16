Спасение лося и пугающие повороты судьбы. Что произошло в Алтайском крае 16 июля

- В Алтайском крае зафиксировали шесть случаев заражения клещевым энцефалитом. Еще трое человек лежат в больницах с подозрением на заболевание.
- Социальные сети сообщают, что в Барнауле на городском пляже утонул 20-летний парень. Свидетели происшествия рассказали в комментариях, что парень купался вместе с друзьями за границей пляжа, где висели таблички "купание запрещено".
- Сотрудники Минприроды вернули в родные леса лося, который разгуливал по улицам Барнаула.
- Внедорожник съехал в кювет после ДТП с бензовозом на трассе Барнаул - Новосибирск. По словам очевидцев, авария произошла на границе с Новосибирской областью - в 100 м от гостиницы "Грань Алтая".
- Социальные сети сообщают, что утонули двое мальчиков 10 и 11 лет на реке Чумыш, в районе железнодорожного моста. Источник уточняет, что один из утонувших детей ранее чудом выжил в аварии на железнодорожном переезде в селе Луговом в 2021 году.
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