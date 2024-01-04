Спасатели вооружились веревками и слесарным инструментом, чтобы оказать медпомощь жительнице Барнаула

Алтайские спасатели пришли на помощь 77-летней жительнице Барнаула, но все оказалось не так просто.

Спасателям поступило сообщение, что пожилой женщине потребовалась медицинская помощь. Однако самостоятельно выйти из квартиры она не могла.

Дежурная бригада центра Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ прибыла на место и вооружилась альпинистским снаряжением и слесарным инструментам.

Так им удалось проникнуть в квартиру, спустившись с крыши дома, и открыть дверь изнутри.

На мягких носилках пострадавшую перенесли в автомобиль скорой помощь и доставили в больницу.

Между тем в Красноярске продолжаются поиски баскетболиста из барнаульского клуба.

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